Pub

Primeiro-ministro diz que ministro das Finanças não esclareceu de forma satisfatória suspeitas de evasão fiscal

O primeiro-ministro checo, Bohuslav Sobotka, anunciou hoje a sua demissão, que implica a dissolução do seu gabinete, na sequência de um conflito que o opõe ao seu ministro das Finanças, o milionário Andrej Babis, suspeito de fraudes fiscais.

"Apresentarei proximamente a minha demissão ao Presidente Milos Zeman. É inadmissível que Andrej Babis permaneça no posto de ministro das Finanças", declarou o primeiro-ministro social-democrata.

Babis, líder do movimento centrista ANO, tem rejeitado todas as acusações, um reflexo das crescentes tensões na coligação no poder, cerca de seis meses antes das eleições legislativas.

Sobotka tem referido que recaem suspeitas sobre Andrej Babis relacionadas com uma evasão fiscal no passado e que o ministro ainda não explicou de forma satisfatória.

O partido centrista de Babis, o segundo homem mais rico do país, lidera com confortável vantagem as sondagens para as legislativas de outubro.