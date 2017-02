Pub

Representantes do governo que se orgulha por promover a igualdade de género estão sob fogo por terem usado um lenço na cabeça no Irão

O governo sueco, que se autointitula o "primeiro governo feminista do mundo", está a ser criticado após as suas representantes femininas terem usado um hijab numa visita oficial ao Irão. Entre as criticadas, está a ministra do Comércio, Ann Linde, que disse ter coberto a cabeça com um lenço para não violar a lei iraniana.

A polémica surgiu após fotografias de várias representantes do governo sueco com um hijab no Irão terem sido publicadas nas redes sociais. Ativistas iranianos defendem que a obrigatoriedade do uso do hijab no país oprime as mulheres e criticam a Suécia por ter cedido a esta lei.

"Se são feministas e se preocupam com a igualdade deveriam desafiar a desigualdade em todo o lado", afirmou à BBC a ativista e jornalista iraniana Masih Alinejad, que ganhou o prémio da UN Watch pela defesa dos direitos das mulheres em 2015.

O governo "deveria ter condenado a situação desigual e injusta no Irão" e "deveria ter mantido os seus valores", continua a ativista que criou uma conta no Facebook em que incentiva mulheres a publicarem fotografias sem hijab.

A Suécia orgulha-se de ter o primeiro governo feminista do mundo e que luta pela igualdade do género a todos os níveis, como se lê no site oficial do governo. Nesta página é explicado também que a "igualdade entre homens e mulheres é um dos objetivos principais da política externa sueca" e que "garantir que as mulheres e raparigas possam ter direitos humanos fundamentais" é uma obrigação e um pré-requisito para cumprir os objetivos de política externa do país.

Ann Linde explicou a um jornal sueco que usou o hijab pois não estava disposta a quebrar a lei, segundo a BBC, e que a outra opção era mandar para o Irão apenas representantes suecos masculinos.

Jan Bjorklund, líder do partido liberal sueco, também criticou o governo dizendo que, se o hijab era uma obrigação, os acordos entre a Suécia e o Irão deveriam ter sido assinados na Suécia ou em outro país. "É desastroso para a política externa feminista", disse Jan Bjorklund.

A imagem das representantes suecas de hijab e casacos compridos foi descrita como "o passeio da vergonha" pela organização não-governamental UNWatch, com sede na Suíça. A organização relembrou ainda as palavras da jornalista Masih Alinejad no parlamento europeu no ano passado.

"As estadistas europeias são hipócritas. Elas apoiam as mulheres muçulmanas francesas e condenam o veto ao burkini porque acreditam que a coação é errada mas quando acontece no Irão, elas só querem saber do dinheiro", disse a jornalista na altura.

"Elas vão ao meu país e ignoram milhões de mulheres, sorriem, usam hijab e dizem que é uma questão cultural - o que está errado", continuou Alineja.

Várias outras mulheres foram criticadas no passado por terem usado um hijab no Irão, como Federica Mogherini, a representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, que visitou o país em abril do ano passado.

No início deste mês foi publicada uma imagem da vice-primeira-ministra sueca Isabella Lovin a assinar um decreto lei sobre o ambiente rodeada por outras mulheres do governo.

A imagem tem sido usada para ridicularizar aquela que mostra Donald Trump a assinar uma lei sobre o aborto rodeado de homens e foi agora usada pela jornalista Alineja para apontar o que diz ser uma contradição do governo sueco.

O primeiro-ministro sueco Stefan Lofven também esteve no Irão e disse ter falado com o presidente iraniano Hassan Rouhani sobre as violações aos direitos humanos no país.

