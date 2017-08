Pub

Grace Mugabe entregou-se à polícia depois de uma manequim de 20 anos ter acusado a primeira-dama do Zimbabué de a agredir no rosto

A primeira-dama do Zimbabué, Grace Mugabe, vai ser presente a um tribunal na África do Sul por ser suspeita de agressão, revelou o ministro das polícias sul-africano, Fikile Mbalula.

O governante, citado pela BBC, explicou ainda que Grace Mugabe, de 52 anos, casada com o presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, de 93, só não foi detida porque cooperou com as autoridades e entregou-se à polícia.

Grace Mugabe terá agredido no rosto uma jovem modelo de 20 anos, no passado domingo, num hotel em Joanesburgo. A vítima fez queixa na polícia, mas o motivo do ataque não foi esclarecido.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Uma fonte dos serviços de informação sul-africanos disse à Reuters que Grace Mubage se encontra no país com um passaporte "normal", em "negócios", e não em representação diplomática do Zimbabué.

A primeira-dama é vista como uma das possíveis sucessoras do marido, com quem casou em 1996 e de quem tem três filhos. É apelidada de "Gucci Grace", numa alusão ao estilo de vida extravagante e dispendioso que aprecia.

O ministro da Informação do Zimbabué, Christopher Mushowe, disse à BBC que não estava a par da agressão. De acordo com os meios de comunicação locais, Grace Mugabe tinha-se deslocado à África do Sul para ser tratada a uma lesão no tornozelo, que sofreu num acidente no mês passado.