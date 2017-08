Pub

Dezenas de clientes de uma companhia aérea viram o voo adiado devido ao recolher obrigatório imposto numa ilha grega

Quando acharam que o problema técnico estava resolvido e que poderiam finalmente regressar a casa, os passageiros de um avião da Easyjet depararam-se com um novo entrave para levantar voo: o recolher obrigatório imposto para proteção das tartarugas.

O aparelho deveria viajar da ilha jónica de Zaquintos para Londres no domingo à tarde para ficaram em terra até ontem, terça-feira. Primeiro, por causa de uma falha técnica, anunciada já depois do embarque. Ao fim de algum tempo, os passageiros receberam a indicação para saírem do aparelho e ficaram a aguardar. A espera durou horas. E horas. Os clientes da Easyjet não estavam nada satisfeitos e começaram a queixar-se do silêncio da companhia e a falta de condições do aeroporto daquela pequena ilha grega.

O pior é que esse cenário repetiu-se na segunda-feira. Desta feita, por causa de tartarugas. Segundo indicou a companhia está em vigor um recolher obrigatório para proteção das tartarugas, em processo de reprodução, que impede a circulação de aviões durante a noite. Por isso, a EasyJet não terá conseguido enviar um avião alternativo para efetuar a viagem.

A EasyJet garatiu que deu a assistência necessária aos passageiros, nomeadamente acomodações e alimentação e lembrou que estes terão ainda direito a compensação financeira prevista por lei pelo atraso.

Há cerca de um ano, a associação de proteção das tartarugas marinhas da Grécia anunciou que aquele país registara um recorde de nascimentos da tartaruga marinha Caretta Caretta. No parque nacional marinho de Zaquintos foram detetados 1.100 ninhos; e no no Golfo de Kyparissia, também no mar Jónico, 2.200.