Incidentes fizeram um número de mortos e feridos que ainda não foi possível determinar

Um vídeo gravado no interior da Penitenciária de Alcaçuz, na região do Natal, mostra como os presidiários se deslocam no topo dos telhados da prisão e se abrigam dos tiros da polícia, que tenta dominar a rebelião que irrompeu esta quinta-feira de manhã.

No vídeo, gravado a partir de um dos telhados dos pavilhões de prisão, ouvem-se vários tiros. As imagens terão sido gravadas por um dos presidiários de Alcaçuz, a maior prisão do estado brasileiro de Rio Grande do Norte.

A Polícia Militar confirmou que há mortos e feridos dentro do estabelecimento prisional mas não avançou com nenhum número.

A tensão em Alcaçuz tem sido alta desde que 26 presos foram mortos no fim de semana, durante confrontos entre as fações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Sindicato do Crime.

O governador do estado de Rio Grande do Norte, Robinson Faria, pediu apoio militar para a cidade. "Pedi ao presidente Michel Temer para autorizar o envio imediato, para hoje, das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, para ocupar as ruas de Natal", disse Faria à rádio CBN esta quinta-feira.

Para evitar confrontos nesta prisão, as autoridades transferiram na quarta-feira 220 membros do grupo Sindicato de Crime de Alcaçuz para outra prisão, com a ajuda da polícia de choque. Em resposta, onze autocarros e um minibus foram incendiados e um carro do governo foi baleado.