O Presidente dos EUA aludiu hoje, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo sul-coreano, a eventual venda a Seul de material militar no valor de "milhares de milhões de dólares".

A conversa entre Donald Trump e Moon Jae-In aconteceu em contexto de tensão crescente com a Coreia do Norte.

"O Presidente Trump deu o seu acordo de princípio para a compra pela Coreia do Sul aos EUA de equipamentos militares e armas de um valor de vários milhares de milhões de dólares", segundo um comunicado da Casa Branca, sem qualquer detalhe sobre a natureza dos contratos ou sobre a sua novidade.

Entre 2010 e 2016, a Coreia do Sul comprou cerca de cinco mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros) de material militar aos EUA, segundo as estimativas do Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo (SIPRI, na sigla em Inglês).

O governo norte-americano confirmou as informações da presidência sul-coreana, segundo a qual Trump e Moon concordaram em suprimir o limite de 500 para a carga transportada pelos mísseis da Coreia do Sul.

Os EUA, com os seus aliados europeus e japonês, anunciaram hoje estarem a negociar novas sanções contra o regime de Pyongyang, mas as posições da Federação Russa e da China, que possuem direito de veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, permanecem incertas.