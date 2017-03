Pub

Nicolás Maduro garante que não está contra os empresários privados

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje não estar contra os padeiros, nem contra os empresários privados, e insistiu na necessidade de "normalizar" a situação nas padarias da capital, Caracas.

"Há leis que todo o mundo deve cumprir, tanto no setor público como no privado. No setor público, quem cometer irregularidades de qualquer tipo tem que ser destituído, investigado, julgado e preso, se for o caso. Não me venham acusar de ser inimigo do setor privado quando trato de o pôr em ordem", declarou.

Nicolás Maduro falava durante a inauguração da exposição Expo Venezuela Potência 2017, que decorrerá até domingo no Poliedro de Caracas, transmitido em simultâneo e de forma obrigatória pelas rádios e televisões do país.

As declarações de Maduro surgem depois de as autoridades venezuelanas terem encerrado pelo menos duas padarias de portugueses em Caracas, ao abrigo do programa Plano 700 (700 padarias de Caracas) para supervisionar a elaboração e a venda do pão.

Segundo Nicolás Maduro foi detetado, recentemente, o caso de uma padaria em que as pessoas faziam filas durante horas "sem necessidade" porque foram encontrados 190 sacos de farinha de trigo.

O líder venezuelano afirmou que setor privado deve sentir-se "afortunado" por ser ele o presidente e insistiu que a revolução bolivariana respeita as empresas privadas e as convoca a trabalharem pelo desenvolvimento do país. "Não sou nenhum bandido, ladrão, nem cobro comissões, não pertenço a nenhum grupo transnacional nem nacional, sou um presidente independente, trabalhador, obreiro e estendo a minha mão para o trabalho", frisou.

Diversas fontes dão conta de que pelo menos duas padarias de portugueses foram ocupadas nos últimos dias pelas autoridades, entre elas a Mansión's Bakery.

Esse estabelecimento foi alvo, no dia 15 de março, de uma fiscalização das autoridades, que encerraram o estabelecimento e o entregaram a grupos de cidadãos dos Comités Locais de Abastecimento e Produção (CLAP), que entretanto mudaram o nome da padaria para "Minka".

Um papel colado na porta dá conta que a padaria é controlada por membros dos Comités Locais de Abastecimento e Produção, produzindo pão que é tirado por uma porta secundária e introduzido numa viatura.

A Superintendência de Preços Justos acusou os proprietários de não cumprirem a nova normativa que obriga as padarias a ter, permanentemente, desde a abertura até ao encerramento, pão disponível para os clientes.

As autoridades acusaram ainda os proprietários de vender o pão a preços mais altos que os permitidos e de manter o estabelecimento em condições de insalubridade.

Proprietários e trabalhadores foram impedidos de guardar o dinheiro que se encontrava na caixa registadora.

No passado domingo, o Presidente Nicolás Maduro instou as autoridades a atuarem com severidade contra setores que pretendem obstruir o acesso da população a bens de consumo diário, como o pão.

"Aos especuladores que escondem o pão do povo venezuelano deve cair-lhes todo o peso da lei. É um plano da direita fascista para fazer com que as pessoas se irritem. Vamos com toda a força", disse.

No mesmo dia, o vice-Presidente da Venezuela, Tareck El Aissami, anunciou uma nova norma legal que as 709 padarias de Caracas devem respeitar e que estabelece que o pão deve estar à venda desde a abertura até ao encerramento dos estabelecimentos.

"Ao finalizar cada dia deverá ficar pão preparado para o dia seguinte. A venda não poderá ser condicionada e muito menos criados mecanismos ilícitos, como a cobrança de comissões pelo uso de terminais de pagamento", disse à televisão estatal.

Segundo Tareck El Aissami, a padaria que desrespeite o novo regulamento "será ocupada temporariamente pelo Governo e transferida para os Comités Locais de Abastecimento e Proteção, para fazê-la produzir".

Os comerciantes queixam-se de falta de farinha, da paralisação dos moinhos e do controlo administrativo dos preços.