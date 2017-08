Pub

Militares dizem que proibição de servirem no exército - anunciada por Trump no mês passado - é inconstitucional

O presidente dos Estados Unidos está a ser processado por cinco militares transgéneros, que estão contra a decisão do governo de proibir pessoas transgénero de servirem nas forças armadas. Entre os militares que abriram um processo contra o presidente estão veteranos que lutaram pelo país nas guerras do Iraque e Afeganistão.

Os litigantes são três soldados do exército, um militar da força aérea e um membro da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Os seus nomes não são revelados no processo por medo de represálias, segundo a Reuters, mas os cinco são assumidamente transgéneros.

O processo é apoiado pelo Centro Nacional pelos direitos das Lésbicas e foi entregue no tribunal distrital de Washington DC. A ONG União Americana pelas Liberdades Civis disse que vai entrar com uma ação judicial à parte.

Os queixosos dizem que a decisão do governo de Trump é inconstitucional e viola os seus direitos de serem vistos como iguais aos olhos da lei e de serem protegidos pela mesma. Pedem que o tribunal bloqueie esta medida.

Além de Donald Trump, o processo lista o secretário da defesa James Mattis e outros chefes militares como arguidos.

Donald Trump anunciou a 26 de julho no Twitter que as pessoas transgénero vão deixar de poder servir no exército dos Estados Unidos, justificando a decisão com os "custos médicos enormes" e as perturbações que tal situação envolve.

"Após ter consultado os meus generais e especialistas militares, informo que o governo dos Estados Unidos não vai aceitar ou permitir que pessoas transgénero serviam em qualquer área do exército norte-americano", escreveu Trump.

"O nosso exército deve estar concentrado em vitórias decisivas e totais e não pode suportar o fardo de custos médicos enormes e as perturbações que implicam as pessoas transgénero no exército",

No entanto, após a publicação das mensagens no Twitter não foi anunciada nenhuma diretiva formal da Casa Branca sobre a mudança na política de aceitação de militares transgénero.

Segundo o Departamento da Defesa norte-americano, existem entre 2500 a 7000 pessoas transgénero na população americana militar no ativo, que ronda os 1,3 milhões de operacionais.