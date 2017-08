Pub

O Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, garantiu hoje que não haverá qualquer guerra na península coreana, apesar das tensões geradas pelo programa nuclear norte-coreano.

"Todos os sul-coreanos trabalharam para reconstruir o país que estava em ruínas após a Guerra da Coreia", declarou Moon, numa conferência de imprensa que assinalou os primeiros 100 dias da sua presidência.

"Evitarei a guerra a todo o custo. Quero que todos os sul-coreanos fiquem convencidos de que não haverá guerra", afirmou.

A Coreia do Norte ameaçou lançar mísseis para zonas próximas do território norte-americano de Guam, no Pacífico. No entanto, Pyongyang parece ter suspendido esse plano.

Pyongyang reagiu às declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que prometeu atacar a Coreia do Norte com "fogo e fúria" se as ameaças norte-coreanas contra os Estados Unidos continuassem.

Moon explicou que tem poder de veto sobre qualquer ação militar de Washington, aliado da Coreia do Sul.

"Ninguém pode tomar a decisão de uma ação militar na península coreana sem o nosso consentimento", afirmou.

"Os Estados Unidos e o Presidente Trump declararam que, seja qual for a opção em relação à Coreia do Norte, nenhuma decisão será tomada antes de consultarem a República da Coreia e obterem o seu acordo", acrescentou.