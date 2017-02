Pub

Decreto que despenaliza crimes de corrupção podia beneficiar líder do PSD. Executivo enfrenta hoje uma moção de censura

O presidente romeno criticou ontem de forma veemente o governo social-democrata por causa de um decreto-lei sobre corrupção que deu origem aos maiores protestos no país desde a queda do comunismo, em 1989. Mas, mesmo assim, Klaus Iohannis apoiou a continuidade no poder do executivo do PSD liderado por Sorin Grindeanu.

O governo anulou no domingo o decreto que havia aprovado no passado dia 1, mas alguns manifestantes defendem que têm de manter os protestos até à demissão de Grindeanu. Os críticos deste projeto alegam que teria atrasado a Roménia na luta contra a corrupção enquanto membro da União Europeia, até porque iria beneficiar o líder do PSD, bem como permitir que outros responsáveis políticos suspeitos de corrupção escapassem a processos judiciais.

Liviu Dragnea, antigo ministro e atual presidente do Parlamento, está neste momento indiciado num processo por emprego fictício. Os seus problemas com a justiça - está a cumprir uma pena suspensa de dois anos por envolvimento num caso de fraude eleitoral em 2012 relacionado com um referendo contra o antigo presidente, Traian Basescu - impediram-no também de ser primeiro-ministro.

Num discurso no Parlamento, Iohannis admoestou o governo por avançar com o decreto há uma semana, "à noite, em segredo", sem consultar os deputados, afirmando, porém, que o Partido Social Democrata ganhou o direito de governar nas eleições de dezembro e deverá continuar a fazê-lo. Dragnea, o líder dos sociais-democratas, concorda que umas eleições antecipadas também não são solução. "O programa do governo é bom. Se deixarmos o governo governar, então todo o país fica a ganhar", afirmou.

Demissões

Centenas de milhares de romenos têm saído à rua na última semana por todo o país e enchendo as artérias principais de Bucareste. "A prosperidade do povo não era a vossa primeira prioridade. A vossa principal preocupação era tratar dos assuntos penais e é por isso que os romenos estão indignados e revoltados", disse Iohannis aos deputados.

Ponto assente parece ser que umas eleições antecipadas não são a solução. "Têm dito em público que eu gostaria de derrubar o governo. Isso é falso. Vocês ganharam, agora governam e legislam, mas não a qualquer preço", prosseguiu o antigo líder do Partido Nacional Liberal. "A Roménia precisa de um governo forte, não de um que executa ordens do partido. Vocês devem legislar para a Roménia, não para um grupo de políticos com problemas", concluiu Iohannis.

Mesmo depois do recuar do governo nesta matéria, cerca de 250 mil manifestantes encheram as ruas de Bucareste no domingo à noite, com muitos a dizerem que só ficaram satisfeitos com a demissão do executivo liderado por Sorin Grindeanu. Cerca de 25 mil voltaram aos protestos na segunda-feira, garantindo que irão continuar até os deputados votarem sobre se apoiam ou não a revogação governamental do decreto, o que deverá acontecer no final da semana.

Esta crise já levou à demissão de um ministro - Florin Jianu, o responsável pela pasta da Economia -, alegando que não podia apoiar o decreto-lei. O PSD espera agora que o primeiro-ministro decida se vai manter ou não o ministro da Justiça, Florin Iordache, o autor da medida.

O governo, que possui uma larga maioria parlamentar, enfrenta hoje uma moção de censura, tendo fontes do PSD adiantado à Reuters que também esperam que Iordache apresente a sua demissão.