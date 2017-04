Pub

Antonio Taiani também recusou autorizar uma conferência sobre a Síria na qual participaria um elemento do governo

O presidente do Parlamento Europeu interditou a entrada de um responsável sírio no edifício da instituição "por razões de segurança", após o ataque com alegadas armas químicas que deu origem a um bombardeamento norte-americano esta sexta-feira, noticiou a France Presse.

A agência francesa acrescenta que o italiano Antonio Tajani também recusou autorizar uma conferência sobre a Síria na qual deveria participar o mesmo membro do governo sírio. Tajani considerou a iniciativa - organizada por um eurodeputado - como "inoportuna".

"Fui informado que organizou uma conferência sobre a situação na Síria, para a próxima segunda-feira, 10 de abril, para a qual convidou Ayman Soussan, ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do regime sírio", escreveu Tajani ao eurodeputado espanhol Javier Couso Permuy (Esquerda Unitária Europeia).

Na mensagem consultada pela AFP, Tajani considera que "na sequência do uso recente de armas químicas e dos desenvolvimentos" na Síria, tomou a decisão "de não autorizar este evento nas instalações do Parlamento".

"Tomei esta decisão porque, politicamente, é claramente inoportuno organizar esta conferência", explicou Tajani, acrescentando que "por razões de segurança, também decidiu não autorizar a entrada do senhor Ayman Soussan no Parlamento Europeu".

Forças militares dos Estados Unidos lançaram hoje de madrugada 59 mísseis de cruzeiro contra a base aérea síria de Shayrat, de onde terão partido os aviões envolvidos no ataque com armas químicas que na terça-feira matou pelo menos 86 pessoas em Khan Sheikhun, no noroeste do país.

O ataque matou nove pessoas, entre as quais quatro crianças, anunciou hoje a agência oficial síria Sana.