Muitos internautas chineses ameaçaram boicotar a companhia aérea por ter expulso violentamente um passageiro de origem asiática

O presidente executivo da United Airlines, Oscar Muñoz, viajará em breve para a China para tentar acalmar as tensões com o país, depois de um escândalo recente relacionado com maus tratos a um passageiro de origem asiática.

A companhia aérea -- que controla 20% do tráfego aéreo entre a China e os Estados Unidos - teme que o incidente prejudique a sua presença no gigante asiático, noticia hoje o diário oficial chinês, China Daily, citado pela agência Efe.

A data da deslocação de Muñoz à China não foi revelada pelo jornal chinês.

Um número elevado de internautas ameaçou boicotar a United Airlines por causa do tratamento recebido por um passageiro vietnamita, David Dao, que foi obrigado de forma violenta a ceder o seu lugar a pessoal da companhia aérea.

Muitos internautas chineses mostraram nas redes sociais os seus cartões de passageiros frequentes da companhia cortados ou partidos em solidariedade com David Dao, que perdeu dois dentes e sofreu contusões nasais e cranianas ao ser agredido por dois agentes de segurança do aeroporto de Chicago.

No dia 09 de abril, num voo que fazia a ligação entre Chicago e Louisville, a United Airlines pediu a alguns passageiros para saírem "voluntariamente" do aparelho, justificando o pedido com a sobrelotação do voo ('overbooking') e com a necessidade de transportar quatro funcionários daquela companhia aérea americana.

Perante a recusa dos passageiros, a companhia realizou um sorteio que ditou os quatro passageiros que tinham de sair do voo. O médico David Dao foi um desses passageiros, mas recusou-se a sair e acabou por ser arrastado à força.

Um vídeo a mostrar o momento em que David Dao, de 69 anos, é retirado acabou por ser divulgado a nível global, através das redes sociais e dos 'media' internacionais.

O presidente executivo da United Airlines, Oscar Munoz, afirmou ter ficado "envergonhado" ao ver o vídeo e disse que a companhia aérea vai rever as suas políticas.