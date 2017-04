Pub

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, numa mensagem na rede social Twitter, que estará num comício no estado de Pensilvânia no dia 29 de abril, quando se realiza o tradicional jantar de correspondentes da Casa Branca.

Já em fevereiro deste ano, Trump tinha anunciado que não pensava participar no jantar, rompendo com a tradição de chefe de Estado e jornalistas trocarem 'farpas' bem-humoradas e aliviarem tensões.

"No próximo sábado à noite vou celebrar um grande comício na Pensilvânia", escreveu o Presidente norte-americano na rede social.

Vários meios de comunicação criticaram a ausência de Trump no jantar, interpretando a decisão como mais um gesto de depreciação em relação à imprensa, que o Presidente norte-americano tem classificado repetidamente como "desonesta", "inimiga do povo" e divulgadora de "notícias falsas".

O jantar é organizado anualmente, desde 1920, pela Associação de Correspondentes da Casa Branca, um organismo que reúne os profissionais que cobrem a informação do Governo e que já tem criticado as restrições impostas por Trump aos jornalistas que seguem o presidente.

Quando a ausência foi anunciada, Jeff Mason, presidente da associação, disse que o grupo "tomava nota" da decisão, mas que o jantar iria ser realizado como celebração da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.

Até agora, este evento tem contado com o Presidente, a primeira- dama, altos funcionários do Governo e os jornalistas dos grandes meios de comunicação social dos Estados Unidos que cobrem as notícias governamentais, mas nas últimas edições ganhou um caráter muito social, com a presença de mais personalidades famosas do que jornalistas.

Este ano, alguns jornalistas anunciaram que não pensam estar presentes devido à atitude do Donald Trump.

Em fevereiro, o Presidente norte-americano, referiu: "Não irei ao jantar de correspondentes da Casa Branca este ano. Desejo felicidades a todos e que tenham uma grande noite", escreveu Donald Trump também na rede social Twitter.

A comunicação social foi um alvo recorrente de Trump durante a sua campanha eleitoral e voltou depois a ser assunto dominante nas declarações do Presidente quando os jornalistas apontaram erros e imprecisões nos seus discursos.