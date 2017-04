Pub

O presidente do parlamento cabo-verdiano, Jorge Santos, defendeu hoje, na cidade da Praia, um esforço "contínuo e efetivo" de integração em África, considerando "imperativa" a criação de condições para uma maior aproximação ao continente.

"O esforço de engajamento de Cabo Verde no processo de integração regional deve ser contínuo e efetivo, sem perder de vista a necessidade de acomodação das suas especificidades, vulnerabilidades e condicionalidades", disse Jorge Santos.

O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde falava durante uma sessão especial de boas-vindas às delegações dos parlamentos da União Africana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que durante esta semana visitam o país.

Jorge Santos assinalou também a "necessidade premente" de avançar com os "mecanismos jurídicos" que permitam a "afirmação de uma União Africana e da CEDEAO de cidadãos", nomeadamente ao nível da mobilidade e da facilitação de negócios.

"Para tanto, a criação de condições económicas, ao nível dos transportes e comunicações, conducentes a uma maior aproximação de Cabo Verde ao espaço continental africano, revela-se imperativa", disse.

Para Jorge Santos, é também fundamental "trabalhar afincadamente para remover os obstáculos políticos e jurídicos e institucionais que ainda persistem relativamente ao processo de ratificação dos principais instrumentos jurídicos da CEDEAO e da União Africana".

O presidente do parlamento cabo-verdiano aludia desta forma ao facto de o protocolo de criação da União Africana não ter sido ainda ratificado por um número suficiente de países, incluindo Cabo Verde, que permita ao parlamento pan-africano passar de consultivo a deliberativo.

Jorge Santos apontou ainda como desafios inadiáveis em África a questão das migrações e a integração da juventude.

As delegações do parlamento pan-africano e da CEDEAO estão em Cabo Verde desde o fim de semana para contactos com as autoridades e para reforço das relações com o parlamento de Cabo Verde, tendo já sido recebidos pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O presidente do parlamento da CEDEAO, que se faz acompanhar de uma delegação de 34 deputados, participará ainda na sexta-feira numa conferência sobre a integração regional africana.

Cabo Verde tem uma representação de cinco deputados no parlamento da União Africana e cinco na assembleia da CEDEAO.