Trump tinha avisado presidente mexicano: se não quer pagar o muro, não vale a pena fazer viagem aos EUA. Peña Nieto aceitou a sugestão

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelou esta quinta-feira o encontro que tinha marcado em Washington com o presidente dos EUA, Donald Trump, avança a BBC.

Horas antes, Trump tinha escrito no Twitter que se o México não quer pagar o muro a separar os dois países, então Peña Nieto não precisava de ir à reunião que os dois tinham agendado para a próxima semana.

No Twitter, o presidente do México escreveu que a Casa Branca foi informada de que não comparecerá à reunião de trabalho programada para a próxima terça-feira. Porém, minutos antes, Peña Nieto tinha sublinhado, também na rede social, que o México reiterava "a vontade de trabalhar com os Estados Unidos para conseguir acordos a favor de ambas as nações".

O presidente mexicano já tinha condenado a ordem dada por Trump para iniciar a construção do muro entre México e EUA, garantindo que não o iria pagar. Mas o presidente dos EUA foi claro: em duas mensagens no Twitter, escreveu: "Os EUA têm um défice comercial com o México de 60 mil milhões de dólares. Foi um acordo em que um lado saiu mais beneficiado desde o início da NAFTA, com enormes números de empregos e empresas perdidas. Se o México não quer pagar o muro que é tão necessário, então é melhor cancelar a reunião marcada."

Penã Nieto aceitou então a sugestão de Trump e decidiu cancelar a visita. Numa declaração ao país que foi transmitida pela televisão, o presidente mexicano repetiu que não será o México a pagar o muro. "Já o disse várias vezes: o México não vai pagar muro nenhum. Lamento e condeno a decisão dos EUA de continuar a construção de um muro que, durante anos, nos dividiu em vez de nos unir".

O custo do muro ao longo de cerca de 3200 quilómetros de fronteira comum foi estimado pelo próprio Trump entre o equivalente a 7,4 e 9,3 mil milhões de euros. O presidente admitiu que a construção será suportada pelos EUA mas que, mais tarde, o reembolso irá operar-se de "forma talvez complicada" no quadro "das transações" entre os dois países. No passado, Trump chegou a sugerir que as remessas dos imigrantes mexicanos fossem retidas nos EUA para subsidiar os custos do muro.