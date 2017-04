Pub

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, foi esta quarta-feira interrogado durante mais de oito horas, à porta fechada, por procuradores militares polacos, na qualidade de testemunha.

Os procuradores estão a investigar alegações de contactos secretos ilegais entre agentes dos serviços de informações russo e o polaco, durante o período em que Tusk foi primeiro-ministro.

À saída, disse aos jornalistas que não podia dar detalhes sobre o seu testemunho, que é secreto, mas que foi bem tratado com "chá, café e água".

À entrada, várias centenas de apoiantes e adversários receberam-no de forma agitada em Varsóvia.

Uma pequena multidão de partidários, entre os quais a antiga primeira-ministra Ewa Kopacz, aclamaram-no quando descia do comboio que o transportou desde Sopot (norte), enquanto os seus adversários, mobilizados pelo jornal nacionalista Gazeta Polska Codziennie, próximo do partido no poder PiS, tentavam abafar as suas palavras com palavras de ordem hostis.

Dois generais, antigos chefes da contraespionagem militar, Janusz Nosek e Piotr Pytel, são acusados de terem "ultrapassado os seus poderes ao acordarem uma colaboração com um serviço de um Estado estrangeiro sem o acordo do presidente do Conselho de Ministros, como exige a lei" dos serviços de informações.

Segundo os meios de comunicação social, em causa está um acordo com o FSB russo (antigo KGB), pouco tempo depois do acidente aéreo na Rússia em abril de 2010, no qual morreu o presidente polaco Lech Kaczynski e 95 outras pessoas.

Tusk é ouvido apenas como testemunha, mas muitos veem o seu interrogatório como mais uma tentativa do governo nacionalista da Polónia de o desacreditar, ligando-o a escândalos, e eventualmente prendê-lo.

Tusk classificou o seu interrogatório de hoje de "caça às bruxas política".

O atual partido no poder na Polónia, Lei e Justiça, é dirigido pelo irmão gémeo do antigo presidente, Jaroslaw Kaczynski, rival político de longa data de Tusk.

No mês passado, Kaczynski tentou evitar que Tusk tivesse um segundo mandato como presidente do Conselho Europeu. A Polónia foi o único país da UE que se opôs à reeleição, tendo os restantes 27 membros apoiado um segundo mandato.