Erdogan vai encontrar-se com Vladimir Putin, confirmando-se assim a reaproximação entre os dois países

Recep Erdogan, Presidente da Turquia, inicia esta quinta-feira uma vista de dois dias à Rússia para conversações com o seu homólogo Vladimir Putin, numa confirmação da reaproximação bilateral após um período de forte tensão.

De acordo com a cadeia televisiva NTV, e para além das conversações com Putin, Erdogan deverá participar no encontro de alto nível do Conselho de Cooperação russo-turco.

No âmbito das relações bilaterais, aguarda-se um reforço da cooperação económica e comercial e a confirmação de um contrato sobre a venda dos sistemas de defesa antimíssil russos S-400 à Turquia.

O último encontro do Conselho de Cooperação russo-turco, na presença dos dois presidentes, ocorreu em dezembro de 2015.

Nos finais de 2015, e na sequência do derrube de um avião de combate russo na fronteira turco-síria, atribuído por Moscovo a Ancara, as relações entre os dois países conheceram um período de grande tensão, até uma recente reaproximação motivada pela evolução da situação na Síria e a junção de esforços no combate aos grupos jihadistas radicais.