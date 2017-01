Pub

Adama Barrow tomou posse na embaixada do país no Senegal, aguardando a partida do ex-presidente Yahya Jammeh que recusou inicialmente reconhecer a derrota.

O novo Presidente gambiano, Adama Barrow, declarou-se hoje "um homem feliz" após ter chegado a Banjul vindo do Senegal, considerando que "o pior terminou" com o seu regresso, cinco dias depois da partida do seu antecessor.

"Sou um homem feliz", declarou Barrow aos jornalistas no aeroporto de Banjul, onde chegou cerca das 17:00 locais (a mesma hora em Lisboa).

Barrow estava no Senegal desde dia 15 a pedido da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que temiam pela sua segurança na Gâmbia enquanto o ex-Presidente Yahya Jammeh se encontrava no país.

Vencedor das presidenciais de 01 de dezembro face a Jammeh -- que tentou anular os resultados do escrutínio -, Barrow tomou posse no passado dia 19 na embaixada da Gâmbia em Dakar.

Pouco depois, CEDEAO lançou uma operação militar para forçar a partida de Jammeh, que deixou a Gâmbia no dia 21, encontrando-se agora exilado na Guiné Equatorial.

"Penso que o pior terminou", disse hoje Barrow, que não aparecia em público desde a tomada de posse.

O novo Presidente gambiano prometeu inverter as políticas do seu antecessor, que esteve 22 anos no poder, e tem estado a formar o seu governo, tendo nomeado Fatoumata Tabajang como sua vice-presidente.

Barrow também solicitou à CEDEAO que mantenha a sua força militar na Gâmbia por seis meses, não sendo ainda conhecida a resposta da organização, da qual fazem parte 15 países, entre os quais os lusófonos Cabo Verde e Guiné-Bissau.