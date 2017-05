Pub

Uma tempestade em 1984 levou o areal de uma praia em Achill Island, na Irlanda. Agora a zona faz as delícias dos residentes e dos turistas

O regresso da praia desaparecida aconteceu em abril, depois de centenas de milhares de toneladas de areia terem surgido no local. São 300 metros de comprimento que estão a trazer de volta famílias de residentes e turistas.

À BBC, Emmet Callaghan, responsável pelo turismo de Achill Island, afirmou que a vila está cheia de turistas que se deslocam à praia nos carros e nas caravanas, lembrando os velhos tempos de glória da localidade. "As pessoas recordam os seus dias na praia e como isso lhes marcou a infância. Agora regressam com os seus filhos e isso é incrível. Já temos cinco praias com bandeira azul. Esperamos, se conseguirmos manter a nossa praia, ter uma sexta", afirmou Emmet Callaghan.

Ivan Haigh, da Universidade de Southampton, adiantou ao mesmo jornal que o regresso da praia pode ter tido origem em dois fenómenos: pode ter sido uma mudança da origem dos sedimentos ou nas condições ambientais como uma alteração das marés.

Turistas e habitantes esperam que a praia continue a existir durante o verão.