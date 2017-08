Pub

Zona balnear reabriu esta quarta-feira após ter sido sujeita a uma rigorosa desinfestação

A praia Horcas Coloradas, situada em Melilla, Espanha, foi encerrada ao público na terça-feira devido ao aparecimento de escorpiões. De acordo com o jornal El Español os animais surgiram debaixo de uma pedra enquanto os funcionários de limpeza trabalhavam no local.

O escorpião, de nome cientifico Buthus occitanus, costuma viver entre rochas e apesar de a picada não ser mortal, é muito dolorosa, tornando-se particularmente perigosa para crianças, idosos e pessoas alérgicas.

De acordo com a Segurança Pública espanhola os socorristas evacuaram a praia e foi içada uma bandeira negra para sinalizar a proibição de acesso ao areal e à água, sendo que a praia foi encerrada como medida de segurança devido ao grave risco para a saúde

De acordo com a EFE a praia foi reaberta na tarde desta quarta-feira após ter sido sujeita a uma rigorosa desinfestação, bem como a uma limpeza no areal e nas rochas, onde os escorpiões se refugiavam. "A praia foi toda revistada, por isso não deve existir nenhum problema", disse o ministro do Ambiente de Melilla, Manuel Ángel Quevedo.