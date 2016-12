Pub

As autoridades locais proibiram o consumo de álcool na praia e nos parques em volta até ao final do verão

Uma praia da cidade Sydney, na Austrália, ficou cheia de lixo depois de uma festa no dia de Natal, ao ponto de levar as autoridades locais a proibirem o consumo de álcool no local até ao final do verão, que no hemisfério Sul termina em março.

No dia Natal cerca de 10 mil pessoas passaram pela praia e pelos parques de Coogee, um destino popular para os turistas - para trás deixaram cerca de 15 toneladas de lixo.

A proibição, uma "resposta aos vergonhosos acontecimentos", segundo as autoridades locais, fica ativa esta quinta-feira, ou seja, já abrange o Ano Novo.

Além do lixo, houve uma série de incidentes relacionados com o consumo excessivo de álcool. Um funcionário de um clube da praia disse a uma televisão local que ao final da tarde ligaram três vezes o alarme de tubarões para tirar as pessoas da água, já que estavam muito preocupados devido ao número de pessoas bêbedas.

"A indignação do público pela devastação dos parques e da própria praia no dia de Natal tem sido enorme. A mensagem clara que recebemos é que precisamos de devolver os parques e a praia a todas as pessoas para que desfrutem [do espaço] em paz e em segurança", escreveram as autoridades locais, em comunicado.