Associação de controlo de armas diz que nada mudou no armamento

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou esta quarta-feira que o seu país renovou e melhorou o armamento nuclear desde que este assumiu o poder, mas de acordo com a Associação de Controlo de Armas dos EUA nada mudou desde que Trump venceu as eleições, no ano passado.

"Nada mudou na capacidade ou no poder do arsenal nuclear desde que o presidente Trump chegou à sala oval", começou por dizer à revista Time o diretor da associação, Kingston Reif, assumindo, contudo, que de facto Donald Trump deu ordens para rever o armamento nuclear.

No entanto, esta mesma ordem é algo bastante comum quando um novo presidente chega ao poder.

Após ter tomado conhecimento do que Donald Trump afirmou na rede social twitter, sobre os EUA terem então aumentado o seu armamento, Kingston Reif diz que o presidente está mal informado.

"Eu penso que isto reflete que o presidente não está bem informado sobre a capacidade do arsenal nuclear dos EUA e das suas capacidades", salientou.

Também Daryl G. Kimball, outro membro da mesma Associação, confirma a ideia de Kingston Reif, acrescentando os números atuais do armamento nuclear: cerca de 1750 armas estratégicas.

"O armamento nuclear é o mesmo que era um dia antes da tomada de posse", disse o diretor ao Washington Post, assegurando que o esforço financeiro de Donald Trump para melhorar o armamento é um "copy-paste" do que a administração de Barack Obama, o seu antecessor, tinha feito.