Uma publicação no fórum 4chan, datada da tarde do dia anterior aos ataques, alegadamente previa a localização exata do atentado através de código morse

Na terça-feira à tarde, no dia anterior ao atentado de Londres, surgiu um post no fórum online 4chan no qual, aparentemente, se previa o ataque junto ao parlamento, em Londres.

Muitos utilizadores do fórum especulam sobre a origem da publicação, uma vez que esta continha uma imagem de duas armas - retirada de um post mais antigo, com a data de 2010 - e um texto composto apenas por pontos e traços, parecendo tratar-se de de código morse.

Descodificando esse código, obtêm-se as palavras GOTO (vai para) seguido de um endereço da internet. Este apontava para o local onde aconteceu o atentado, a ponte de Westminster.

O post surgiu no fórum no dia 21 de março, durante a tarde, quase 24 horas do ataque. Foi rapidamente descodificado por utilizadores, que no entanto não perceberam o sentido. Há mesmo um que responde: "Big Ben?", demonstrando assim ter lido o código morse e seguido o link.

Não há qualquer confirmação oficial por parte das forças de segurança de que este post esteja realmente ligado ao ataque.