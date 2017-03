Pub

Jovem estava com Francisco Lopes, o único português ferido no atentado

Uma portuguesa assistiu em primeira mão ao ataque terrorista em Londres desta quarta-feira e esteve a 10 metros do autor do atentado quando ele foi morto pela polícia. Cláudia Correia disse ainda estar a recuperar do choque e descreve os momentos assustadores.

"Acho que ainda vi o suspeito fora do carro, com as mãos no ar, mas aconteceu tudo muito rápido", contou Cláudia Correia ao Jornal de Notícias.

No momento, a jovem de 26 anos não percebeu o que estava a acontecer e ligou para o namorado. "Fiquei assustada. Precisava de falar com alguém para contar o que estava a ver".

Parecia tirado de um filme

Cláudia trabalha no hospital St. Thomas, tal como Francisco Lopes, o jovem português que foi atropelado na ponte Westminster. Ela explicou que os dois tinham acabado de sair do trabalho e estavam a ir para casa quando tudo começou.

"Eu apanhei o autocarro e ele [o Francisco] estava a caminho do metro quando foi atropelado no passeio", contou Cláudia. "Quando me aproximei da janela [do autocarro], reparei que estava uma senhora deitada no chão e havia um homem preso entre o carro e a parede, sem se mexer".

Todos os passageiros do autocarro ficaram em choque e Cláudia pediu ao motorista para sair para ajudar as vítimas que estavam no passeio, contou.

"Foi nesse instante, ao atravessar a ciclovia para o passeio, que mais dois tiros foram atirados, os que mataram o suspeito", continuou a jovem. O pânico instalou-se e as pessoas "começaram a correr todas em direção à Praça Trafalgar".

Cláudia é natural de São Pedro de Alva, Penacova, e vive em Londres desde 2011. "Estou grata por não ter sido atingida", confessou a jovem.

Quanto ao colega Francisco, Cláudia acredita que ele "vai recuperar completamente dos ferimentos que sofreu".

Francisco, 26 anos, sofreu cortes profundos num joelho e numa mão. Segundo o secretário de Estado das Comunidades, o jovem já teve alta hospitalar e "encontra-se bem de saúde".

À TVI, Francisco contou que o "carro vinha na estrada e depois entrou diretamente para onde estavam os peões", levando "à frente" as pessoas que se encontravam no passeio.

Há ainda cerca de 30 pessoas internadas devido a este ataque terrorista que foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Morreram cinco pessoas, incluindo o autor do atentado, Khalid Massod.