"Começo a ver muita confusão e de um momento para o outro muitas sirenes, muita polícia, ruas a serem cortadas", conta ao DN

Jorge Soares tinha saído de Times Square há poucos minutos quando uma enorme confusão, maior do que a do costume, o alertou para o incidente. "Começo a ver muita confusão e de um momento para o outro muitas sirenes, muita polícia, ruas a serem cortadas", conta ao DN o português, que saiu do local momentos antes de um carro ter atingido dezenas de peões, esta quinta-feira à tarde. Segundo fonte da polícia, citada pela agência Reuters, não deverá tratar-se de um ato terrorista.

Em Nova Iorque em trabalho e lazer, o diretor do site do Eurogamer, diz que só se apercebeu do que estava a acontecer quando começou a receber chamadas de familiares e amigos. "Tinha partilhado uma imagem de Times Square nas redes sociais momentos antes e portanto estavam muito preocupados", explica. Felizmente tinha abandonado o local momentos antes, exatamente por causa de estar muita gente, num "dia de muito calor", já que estava com uma criança. "Saí do cruzamento e cinco minutos depois houve o acidente", comenta.

Minutos depois Jorge Soares já estava em Bryant Park, de onde falou com o DN. "Há muita gente a passear e brincar e a viver um dia normal", conta. "Não há ninguém a fugir e é normal haver ambulâncias e confusão nesta cidade", justifica.

O incidente aconteceu na esquina da Broadway com a 45.ª rua, um local habitualmente frequentado por nova-iorquinos e turistas. Há pelo menos um morto e 12 feridos.