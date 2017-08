Pub

Capital polaca ficou quase totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial

Um deputado polaco disse esta quarta-feira que a Polónia está a estudar a possibilidade de exigir reparações à Alemanha pelas perdas maciças infligidas ao país durante a Segunda Guerra Mundial.

Arakadiusz Mularczyk, deputado do Partido da Lei e da Justiça, no poder, disse que o departamento de pesquisa do Parlamento polaco está a preparar uma análise sobre esta possível reivindicação e que vai estar pronta até 11 de agosto.

O ministro da Defesa polaco, Antoni Macierewicz, afirmou na terça-feira que os alemães deveriam agora "tentar pagar a dívida terrível que devem ao povo polaco".

A Segunda Guerra Mundial, que começou com a invasão alemã da Polónia em 1939, provocou a morte de quase seis milhões de cidadãos polacos e causou uma enorme perda material ao país, incluindo a quase destruição da capital, Varsóvia.