A Polónia vai tentar que seja detido e extraditado um homem do Minnesota (EUA), após confirmar que ele foi um comandante de uma unidade nazi suspeito de ordenar a morte de 44 polacos

Robert Janicki disse que várias provas recolhidas em anos de investigação do cidadão norte-americano Michael K. confirmam "a 100%" que ele foi comandante de uma unidade da Legião de Autodefesa Ucraniana, liderada pela organização paramilitar ligada ao partido nazi SS, que é acusada de queimar aldeias e de matar civis na Polónia durante a Segunda Guerra Mundial.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) identificou o homem como Michael Karkoc, 98 anos, de Minneapolis.

Um filho de Michael, Andriy Karkoc, disse não poder comentar o anúncio do procurador polaco, mas referiu que o seu pai não esteve na Polónia e não foi responsável por qualquer crime de guerra, adiantando que as histórias sobre ele são "má informação ou desinformação" lançada pelo governo do presidente russo, Vladimir Putin.

Andriy Karkoc acusou a AP, que primeiro relatou o passado de Michael em 2013, de "calúnias escandalosas e sem fundamento", considerando que a agência está "a deixar-se usar como um instrumento para as notícias falsas de Putin".

Adiantou que o seu pai tem 98 anos e está incapaz de se defender.

Procuradores do estatal Instituto Nacional da Memória pediram a um tribunal regional em Lublin, Polónia, para emitir um mandado de prisão para Karkoc. Se for concedido, será tentada a sua extradição, dado a Polónia não permitir o julgamento 'in absentia', disse Janicki.

O procurador referiu que a idade do homem não é obstáculo para tentar julgá-lo.

Se for condenado por contribuir para a morte de civis nas aldeias de Chlaniow e Wladyslawin em julho de 1944, Karkoc pode ser condenado a prisão perpétua.

Depois das notícias da AP em 2013, procuradores alemães investigaram o homem e, segundo a agência norte-americana, "nunca expressaram dúvidas sobre a identidade de Karkoc".

No entanto, arquivaram o caso após indicarem terem recebido informação médica dos Estados Unidos que os levou a concluir que ele não estava apto para ser julgado.