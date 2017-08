Convenção Politicon decorreu em Pasadena. Na foto, participante com T-shirt que diz “Se esta bandeira [dos EUA] te ofende, eu ajudo-te a fazer as malas.”

DN ouviu pessoas dos dois lados da barricada durante a convenção de política em Los Angeles. Há quem resista ao lado de Trump. Quem tenha vergonha dele. E o critique

As notícias de que os eleitores de Donald Trump se arrependeram de o levar até à Casa Branca foram claramente exageradas. Os apoiantes do presidente continuam firmes e consideram que os escândalos e insucessos que se abateram sobre a Casa Branca nos primeiros seis meses da administração são produto da incompetência dos republicanos, histeria dos democratas e fabricação dos media. Foi isto que se viu na convenção Politicon, que decorreu este fim de semana em Pasadena, Los Angeles. Vestidos a rigor, os apoiantes do presidente fizeram ouvir a sua discórdia sempre que os oradores tocaram no tema da Rússia, Obamacare, tweets descontrolados e despedimentos da administração. "Trump é o presidente mais bem-sucedido da história da América", disse uma participante num debate sobre se o chefe do Estado é génio ou lunático. "Os media estão a tentar afundar esta presidência", acusou o ator Robert Davi. O tema foi comum: a culpa do que está a acontecer é de toda a gente menos de Trump.

"A esquerda enlouqueceu desde que ele foi eleito. Têm insistido nesta narrativa sobre a Rússia que foi exagerada para proporções incríveis, estão a protestar à porta dos hotéis dele, fazem ameaças, é por isso que o governo está instável", disse ao DN Jason Watson, orgulhosamente munido de um boné "Make America Great Again". Este apoiante de Trump foi à Politicon assistir aos painéis dos comentadores conservadores. Watson, californiano, admite que o presidente ainda não conseguiu cumprir muitas das suas promessas mas ressalva que só passaram seis meses. "Sucessos completos ainda não tem nenhum", admite, apontando como uma das vitórias o reforço das deportações de imigrantes ilegais. "Conseguiu aumentar o moral das nossas tropas, está a combater o Estado Islâmico", refere, dizendo que apoia a lei que baniu a entrada de pessoas de seis países de maioria muçulmana. "Pelo menos estamos a falar sobre saúde, já há orçamento para o muro na fronteira, os mercados financeiros estão a bater recordes." Nesta questão, Watson fez afirmações contraditórias. Por um lado, disse que votou em Trump porque era o candidato que ia contra as normas "e os poderes estabelecidos de Washington, media e Wall Street". Depois, elogiou Trump por ter enchido o governo de executivos de Wall Street. "É bom ele ter pessoas no governo que percebem de economia e negócios. Prefiro gente que sabe o que é construir empresas de sucesso do que políticos que só sabem falar", afirmou.

Os aspetos negativos que apontou foram poucos. "Não gosto de tantas lutas. Gostava que ele saísse do Twitter, apesar de ser hilariante." Imediatamente a seguir recua: "Mas se ele não fosse assim, acho que não tinha vencido. Não mudaria nada nele, tem muito apoio." Ficou desapontado com as críticas ao procurador-geral Jeff Sessions e a outras pessoas da sua equipa, mas acaba por encolher os ombros. "Não gosto disso, mas ele é um milionário e tem melhores ideias do que eu."

Joias da resistência

Jacqueline Nantier-Hopewell é a fundadora da LeftWing Bling, uma empresa que desenha e produz joias com mensagens de resistência. "I"m with her", "Liberal" e "I can"t keep quiet" são alguns dos últimos slogans, cuidadosamente desenhados em pendentes, pulseiras e anéis. A imagem que promove a empresa é um dedo do meio com um anel que diz "Resist" e o mote "Agarra isto", uma referência à expressão que Trump usou quando se referiu a agarrar vaginas sem consentimento.

"As pessoas acordaram", diz Jacqueline. "Veem a destruição das nossas instituições pelos conservadores, que querem impor as suas posições religiosas por via de legislação." Jacqueline, que viajou da Virginia até Los Angeles para ir à Politicon, garante que muitos conservadores com quem tem falado se sentem embaraçados em relação a Trump. Muitos pensavam que não seriam afetados por ele e agora descobriram que sim, por exemplo no que toca ao acesso a cuidados de saúde.

"A joalharia é escultura reduzida. Pegamos em conceitos políticos e reduzimo-los a uma joia que tem uma mensagem." A empresa foi criada para ajudar grupos de cidadãos a angariarem fundos para iniciativas como manifestações, participação em eventos políticos e ativismo porta-a-porta.

Jacqueline esteve na convenção democrata que confirmou Hillary Clinton como candidata, há precisamente um ano. Disse que soube naquele dia que ela ia perder. "Toda a gente gritava com toda a gente, as divisões eram palpáveis", lembra, aludindo à fúria dos apoiantes de Bernie Sanders.

"Os media conservadores passaram informações falsas, que afetaram profundamente a forma como as pessoas olham para as instituições", acusa. "Essas instituições funcionam quando se reconhece que existe uma razão para haver políticas, procedimentos, leis." O descrédito não é só relativo ao governo, é também dirigido a agências de inteligência e aos mais altos especialistas da nação. Jason Watson, por exemplo, disse não acreditar em nada do que dizem sobre a Rússia, nem sequer que houve um ciberataque, e desvalorizou a importância da CIA, do FBI e dos outros analistas de inteligência. O mesmo fizeram republicanos nos painéis, alguns dos quais membros do Congresso, como Dana Rohrabacher.

Jacqueline suspira. Os olhos humedecem quando pede para passar a mensagem aos cidadãos de outros países, que estão a assistir à administração Trump de fora. "Os Estados Unidos costumavam ser o farol, o sítio para onde as pessoas fugiam à injustiça, violência, fome e pobreza. Éramos esse país. Já não somos", afirma, comovida. "E se outros países acham que é boa ideia, talvez devam pensar duas vezes se querem o tipo de regime autoritário que temos agora."

