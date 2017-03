Pub

Proposta insólita tem como objetivo alertar para as dificuldades que as mulheres encontram no que é relativo ao aborto e cuidados de saúde

Uma representante democrata do estado do Texas, EUA, propôs uma lei que visa penalizar os homens por se masturbarem. A satírica lei 4260, tem como alvo os homens que se masturbem de forma "irregular".

A lei proposta por Jessica Farrar quer incentivar os homens a serem "abstinentes" e apenas permitir que se masturbem "dentro de instalações hospitalares". Diz ainda, de acordo com o mysantonio.com, que a legislação seria a melhor forma de assegura a saúde dos homens.

Farrar diz que criou a lei após se sentir farta dos vários atos legislativos, sempre introduzidos por homens, tendo em conta a saúde das mulheres.

"Muitas pessoas acham a lei engraçada. Mas o que não é engraçado são os obstáculos que as mulheres no Texas encontram todos os dias, impostas por leis que fazem com que seja muito difícil para elas aceder a cuidados de saúde", acrescenta, sobre a própria lei a que chama "satírica".

Assim, de acordo com a lei 4260, cada homem teria de pagar 100 dólares (cerca de 94 euros) por cada ejaculação não efetuada dentro de uma vagina, num hospital ou numa unidade de cuidados de saúde.

Cada ejaculação seria considerada um "ato contra uma criança por nascer e que vai contra a preservação da vida".

O dinheiro das multas servirá para beneficiar crianças ao cargo do Departamento da Família e Serviços de Proteção.

Ainda de acordo com Jessica Farrar, uma vasectomia ou comprar Viagra devia ser tão demorado e passar por tantos processos burocráticos como o aborto. No Texas, onde o aborto é um assunto bastante sensível, as mulheres enfrentam longas listas de espera para o fazerem.

"O que eu gostava era que as pessoas parassem para pensar. Talvez os meus colegas não sejam capazes disso, mas as pessoas que votaram neles, ou mesmo quem não votou, espero que isto mude as suas ideias e os ajude a definir prioridades", afirmou ao Texas Tribune.