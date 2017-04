Pub

Autoridades querem interrogar homem cuja imagem foi recolhida por câmaras de vigilância

A polícia sueca divulgou, na tarde desta sexta-feira, a imagem de um homem que gostaria de localizar e interrogar, por suspeita de ter ligação ao autor do ataque terrorista em Estocolmo.

Em conferência de imprensa, as autoridades revelaram que não têm sob custódia o motorista do camião e presumível autor do atentado, mas quiseram divulgar a imagem - recolhida através de câmaras de vigilância - de um homem que poderá estar ligado ao ataque, pedindo a ajuda da população para o identificar.

O indivíduo surge numas escadas rolantes, numa imagem sem grande definição, vestido com um casaco em tons de verde e de cabeça coberta com um capuz preto.

Mats Lofving, o chefe do Departamento de Operações Nacionais da polícia sueca, explicou que a imagem foi recolhida perto da hora do incidente e nas imediações do local onde aconteceu. "Queremos entrar em contacto com esta pessoa".

Pelo menos três pessoas morreram, e oito ficaram feridas, quando um camião acelerou contra a multidão numa rua pedonal no centro de Estocolmo, esta sexta-feira, tendo depois colidido com o edifício de um centro comercial.

O primeiro-ministro sueco já admitiu que tudo indica que se trate de um atentado terrorista.