Rapariga foi primeiro atacada por um homem numa zona isolada da estação de comboios de Birmingham. Correu para pedir ajuda e voltou a ser atacada

A polícia britânica tem a decorrer uma caça a dois homens suspeitos de terem violado uma jovem de 15 anos entre o final de dia de terça-feira e a madrugada do dia seguinte. As autoridades estão a pedir que possíveis testemunham entre em contacto para tentar identificar os alegados autores dos ataques.

De acordo com o Independent, o primeiro ataque à jovem terá acontecido numa zona mais escondida da estação de comboio de Witton, em Birmingham, perto do estádio do clube de futebol Aston Vila. A jovem estaria com uma amiga quando foi levada por um homem que se aproximou dela. Depois do ataque a jovem saiu da estação e abordou um carro que passava na altura para pedir ajuda. Terá sido homem o autor da segunda violação.

Segundo a polícia, ambos os atacantes serão de origem asiática e estarão na casa dos 20 anos. "Isto é uma situação terrível e temos técnicos especializados a apoiar esta jovem. É fundamental investigar o que aconteceu o que aconteceu durante aquelas horas e identificar os dois atacantes", disse Tony Fitzpatrick, inspetor-chefe da polícia de transportes, uma das autoridades envolvidas na investigação do caso.

O mesmo acrescentou as equipas estão a analisar as imagens colhidas pelas câmaras de vídeo públicas e deixou um apelo: "Apelamos a todas as pessoas que possam ter estado na zona, entre o final de terça-feira e a madrugada de quarta e que tenham visto duas raparigas acompanhadas por um homem mais velho que entrem em contacto connosco. O mesmo pedimos a quem viu um carro suspeito perto da estação de Witton por volta das duas da manhã".