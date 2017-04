Pub

Objeto foi encontrado em Grønland, no centro da cidade. Segundo a polícia, há um suspeito que foi detido

A polícia norueguesa provocou uma explosão controlada de um artefacto "semelhante a uma bomba", já na noite deste domingo, na capital do país, Oslo. A detonação aconteceu pelas 00.30, hora local, menos uma hora em Lisboa.

O objeto foi encontrado na ponte de Grønlandsleire, em Grønland, no centro da cidade. Segundo a informação da polícia, difundida no Twitter, o objeto não provocaria grandes estragos, mas toda a área foi fechada para evitar a aproximação das pessoas. Não foi ainda confirmado se se trataria de uma bomba.

Na mesma rede social, a polícia de Oslo confirmou ter sob custódia uma pessoa considerada suspeita. As investigações prosseguem.

Desde sexta-feira, na sequência do atentado em Estocolmo, Suécia, que a polícia da Noruega passou a ter os seus agentes armados nas principais cidades do país, bem como no aeroporto de Oslo. Até agora os polícias faziam as patrulhas normalmente desarmados.