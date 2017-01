Pub

Homem de 28 anos é acusado de conspiração e fraude

As autoridades norte-americanas apreenderam 20 milhões de dólares, cerca de 18 milhões de euros, que estavam escondidos no estrado de uma cama. O dinheiro, encontrado num apartamento no estado de Massachusetts, pertencia a um homem brasileiro que foi preso e acusado de conspiração por tentativa de lavagem de dinheiro.

Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, foi preso na primeira semana de janeiro no seguimento de uma investigação a um esquema em pirâmide camuflado em nome de uma empresa de serviços de internet, a TeleFrex.

Esta semana, a procuradoria-geral divulgou uma imagem do dinheiro encontrado no apartamento do homem.

Mais de 965 mil pessoas de vários países foram enganadas por este esquema e perderam, ao todo, mil e 76 milhões de dólares, cerca de mil e 64 milhões de euros, segundo a Reuters.

O juiz decretou pena de prisão enquanto aguarda julgamento para Rocha porque entendeu que existia um risco de fuga.

O esquema da TeleFrex, a empresa que vendia serviços de voz sobre Internet (Voip), consistia em convencer os clientes a assinarem uma subscrição para se tornarem promotores e ganharem dinheiro a publicar anúncios na internet. Esses promotores eram depois pagos pelo dinheiro dos novos subscritores.

A empresa foi criada pelo norte-americano James Merrill e o brasileiro Carlos Wanzeler. O primeiro foi preso em 2014 e declarou-se culpado de conspiração e fraude. Wanzeler fugiu para o Brasil em 2014 e não pode ser extraditado.