Suspeito foi morto a tiro pela polícia. Uma das suas vítimas acabou por morrer

A polícia norte-americana matou a tiro um homem suspeito de disparar sobre sete pessoas, no domingo, durante uma festa de aniversário num complexo de apartamentos perto da Universidade da Califórnia, em São Diego, anunciaram hoje as autoridades.

Citado pela agência de notícias Associated Press (AP), o chefe da polícia local disse, em conferência de imprensa, que as autoridades receberam o alerta, pelas 18:00 de domingo, a dar conta de um homem de 49 anos a disparar sobre os participantes de um aniversário, que se encontravam junto à piscina do complexo.

Quatro mulheres e três homens foram transportados para os hospitais com ferimentos de balas, acrescentou Shelley Zimmerman, tendo uma das feridas acabado, mais tarde, por morrer.

Algumas das vítimas tiveram de ser submetidas a operações cirúrgicas enquanto outras permaneciam em estado crítico.

"Este é realmente um ato terrível de violência. A nossa cidade e todos os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias", afirmou o presidente do município de São Diego, Kevin Faulconer.

O piloto de um helicóptero da polícia, que chegou primeiro ao local, relatou ter visto várias vítimas, e que o suspeito, Peter Selis, ainda estava na área da piscina, e parecia que estava a recarregar a arma.

Três policiais, que entretanto chegaram numa viatura, dispararam sobre o suspeito, depois de este apontar a arma de grande calibre contra os elementos policiais, explicou ainda o chefe da polícia.

As autoridades acreditam que o suspeito viveu no complexo, mas ainda não encontraram um motivo para o sucedido, que está a ser investigado.