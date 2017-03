Pub

Estariam a planear um atentado em Veneza

A polícia italiana anunciou hoje a detenção em Veneza de três pessoas originárias do Kosovo e suspeitas de tentarem executar um atentado terrorista naquela cidade.

A polícia reuniu elementos suficientes das atividades dos detidos, depois de ter estabelecido a "radicalização religiosa" dos suspeitos, antes de os deter e interpelar ainda um menor de idade, todos originários do Kosovo, explicaram as autoridades italianas num comunicado, de acordo com a agência France-Presse, que cita o portal do diário La Repubblica.

A polícia tinha sob escuta os telefones dos suspeitos desde há vários meses, tendo-os ouvido exultar com a notícia do atentado junto ao Parlamento britânico em Londres, que fez três mortos no passado dia 22 de março.

Alguns dos suspeitos exprimiram a vontade de ir combater na Síria com as milícias islamitas, de acordo com a mesma fonte.

"O ataque terrorista de Londres e os comentários entusiastas impuseram uma intervenção imediata" dos inspetores, escreve o La Repubblica, indicando que o grupo manifestou a intenção "de fazer alguma coisa semelhante em Veneza".