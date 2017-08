Pub

As autoridades chegaram ao local instantes antes de a cerimónia ter início

As autoridades israelitas impediram o casamento de uma menor de 14 anos com um homem maior de idade, na cidade de Lod, no centro de Israel, na segunda-feira à noite. A polícia chegou ao local instantes antes de a cerimónia ter início.

O noivo, que segundo a imprensa local tem pelo menos 20 anos, e o pai da menina, que iria conduzir a cerimónia, foram detidos, encontrando-se em prisão domiciliária.

De acordo com o The Times of Israel, o ministério israelita dos Assuntos Sociais e Serviços Sociais recebeu uma informação sobre o casamento, que ao envolver uma rapariga de 14 anos é considerado uma ofensa criminal em Israel.

Um repórter de investigação do canal Channel 2 News estava no local a documentar o evento, sendo que o pai da noiva, rabino de um grupo que pertence a uma ramo ultraortodoxo do judaísmo, do ramo hassídico, da qual a menor é membro, deveria realizar a cerimónia.

Uma fonte da autarquia afirmou ao canal que as autoridades não têm nenhuma maneira efetiva de monitorizar estes casos, de forma a garantir que a cerimónia de casamento religioso não seja reagendada.