Manchas de sangue encontradas em casa correspondem ao DNA de três dos membros da família residente em Nantes

A polícia francesa está a investigar o misterioso desaparecimento de uma família de quatro pessoas há cerca de duas semanas, informa esta quarta-feira a imprensa gaulesa.

Manchas de sangue pertencentes a três dos elementos da família Troadec - pai, mãe e dois filhos - foram encontradas no interior da casa onde os quatro residiam, próximo de Nantes, oeste de França, indicaram fontes policiais.

A família já não é vista desde 16 de fevereiro, tendo a polícia encontrado manchas de sangue no telefone do filho, Sebastien, 21 anos, e no relógio da irmã, Charlotte, 18 anos, bem como noutras áreas da residência, e com sinais de que alguém tentou apagá-las.

Dois carros da família estavam estacionados junto à casa, mas os investigadores ainda não encontraram o automóvel do filho.

Relatórios clínicos indicam que o pai sofreu uma depressão e que o filho mais velho teve problemas psicológicos.

Segundo a polícia francesa, que foi alertada por uma familiar e está a investigar o caso como um possível assassinato, o filho foi condenado em 2013 (ainda menor) a cumprir serviço comunitário por fazer ameaças de morte no blogue que escrevia.