O automóvel foi imobilizado com tiros para as rodas

A polícia belga intercetou e deteve um homem, após tiroteio, que afirmou ter explosivos no carro em que seguia.

O incidente ocorreu esta terça-feira em Molenbeek, subúrbios de Bruxelas.

"Intercetámos um automóvel, cujo condutor declarou ter explosivos no interior", disse um porta-voz da polícia, Johan Berkman, citado pela imprensa local.

Mais tarde, um comunicado do ministério público confirmou a detenção às 6:00 locais (menos uma hora em Lisboa), acrescentando que "tendo em conta as declarações do suspeito optámos por não correr riscos".

O homem passara a acelerar por um sinal vermelho e foi a partir daí perseguido pelos agentes policiais, que dispararam para os pneus do carro, um Citroën Picasso com matrícula alemã.

Após a viatura se imobilizar, o indivíduo -- cuja identidade não foi revelada -- afirmou ter material explosivo a bordo, algo que não foi ainda formalmente confirmado ou desmentido.