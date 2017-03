Pub

Intenção terrorista no ataque já foi afastada

As autoridades que estão a investigar o tiroteio de quinta-feira numa escola secundária na França prenderam o irmão de um amigo próximo do atirador, referiu hoje uma fonte próxima da investigação.

Esta é a segunda detenção no caso, já que a polícia prendeu o atirador, um jovem de 16 anos, logo após o incidente.

O tiroteio provocou 14 feridos, sendo que três adolescentes e o diretor da escola continuam hospitalizados.

O jovem atirador, aparentemente motivado pelas más relações com os outros alunos da escola, abriu fogo na quinta-feira no seu liceu, na cidade de Grasse, no sudoeste da França.

O autor dos disparos não ofereceu resistência durante a sua prisão e já "começou a falar" com autoridades, segundo a mesma fonte.

As autoridades francesas já afastaram a possibilidade de uma intenção terrorista no ataque.