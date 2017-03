Pub

Residência em Paris do candidato presidencial e da sua mulher em Paris visitado por agentes policiais no âmbito da investigação contra a corrupção que o casal é alvo

A casa de família de François Fillon em Paris foi esta quinta-feira de manhã alvo de buscas por agentes policiais do gabinete de luta contra a corrupção e infrações financiras e fiscais, noticia a agência AFP.

As buscas foram avançadas em primeira mão pelo jornal Le Parisien, segundo o qual a operação decorre por ordem dos três juízes de instrução designados no dia 24 de fevereiro para investigar as acusações de desvio de fundos públicos, abuso de bens públicos e tráfico de influências que pendem sobre o candidado presidencial apoiado pel'Os republicanos.

Fillon chegou a ser um dos candidatos preferidos, segundo as sondagens, para passar à segunda volta das eleições, com Marine Le Pen, da Frente Nacional, que lidera a corrida para vencer a primeira votação.

No entanto, as acusações mudaram este cenário. A justiça suspeita que a mulher de François Fillon terá trabalhado para o marido e recebido por funções que nunca desempenhara.

Por muito que este tenha tentado desmentir e pedir desculpas, as sondagens agora dão-no como derrotado à primeira volta.