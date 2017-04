Pub

Filho mais velho de Jordi Pujol foi detido na terça-feira por suspeitas de ocultar 30 milhões de euros desde 2012

A polícia espanhola revistou esta manhã a casa e o escritório do ex-presidente do Governo regional da Catalunha Jordi Pujol na presença do seu filho, que foi preso na terça-feira por suspeitas de branqueamento de capitais.

Segundo a imprensa espanhola, a Polícia Nacional está a revistar a casa de Jordi Pujol na presença do filho mais velho, Jordi Pujol Ferrusola, preso na terça-feira sem medida cautelar, por suspeitas de ocultar 30 milhões de euros desde 2012, quando se iniciou a investigação sobre a fortuna da família.

De acordo com o juiz da Audiência Nacional, um tribunal espanhol com sede em Madrid e jurisdição em todo o território espanhol, Jordi Pujol Ferrusola, "apesar da sua condição de investigado pela justiça, continuou a desenvolver uma série de atividades contabilísticas, bancárias, contratuais e societárias", entre outras, para "ocultar e pô-las fora do alcance dos tribunais".

A Polícia Nacional já tinha revistado o quarto que Jordi Pujol (filho) tinha em casa do pai em outubro de 2015 no âmbito de um caso de suspeita de branqueamento de capitais.

Na notificação de detenção de terça-feira, o juiz imputava a Jordi Pujol Ferrusola os delitos de branqueamento de capitais contra as Finanças públicas e falsificação de documentos, tendo acrescentado que estavam a "aparecer progressivamente" indícios de um delito de participação em organização criminosa.

Jordi Pujol foi um dos principais líderes nacionalistas da Catalunha, tendo fundado e sido o primeiro líder do partido Convergência Democrática da Catalunha (CDC), uma formação que conseguiu ter uma posição hegemónica na Catalunha depois do fim do franquismo em 1977.

Foi líder do Governo regional da Catalunha (Generalidad) entre 1980 e 2003 e depois de se retirar do lugar, nos últimos anos, foi envolvido no chamado "caso Pujol" em que pai e filhos estão a ser investigados por corrupção depois de se revelar a posse de avultadas contas bancárias em vários paraísos fiscais.

A Catalunha é uma das Comunidades Autónomas em que a Espanha está dividida e tem um movimento muito forte que defende a independência da região.