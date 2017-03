Pub

A polícia espanhola anunciou hoje ter desmantelado uma rede colombiana de tráfico de cocaína numa operação em que foram detidas 24 pessoas e apreendidas 2,4 toneladas de droga.

Os presumíveis traficantes de droga, pertencentes a dois grupos ligados ao "cartel de Cucuta", "tentavam instalar-se em Espanha", declarou o chefe da brigada de estupefacientes da polícia espanhola, Ricardo Toro, numa conferência de imprensa na cidade de Corunha (noroeste).

A apreensão "é uma das mais importantes" realizadas nos últimos anos em Espanha relativas ao tráfico de cocaína, afirmou.

"A maioria" das pessoas detidas são de nacionalidade colombiana e as restantes são espanholas, precisou, adiantando que muitas são "figuras bastante importantes no tráfico internacional de cocaína".

O seu trabalho consistia em obter a droga e distribuí-la em Espanha e na Europa, através de carros com fundo duplo, sendo o seu objetivo a termo "estabelecer uma nova rota para Espanha" para a cocaína, segundo um comunicado da polícia.

Espanha é o principal ponto de entrada de droga na Europa, devido à sua proximidade com o norte de África, região onde é produzida canábis, e aos seus laços com a América do Sul, de onde vem a cocaína.