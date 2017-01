Pub

Raparigas foram encontradas a quase três mil quilómetros do local onde desapareceram, em 1985

A polícia de Rhode Island, EUA, revelou esta quarta-feira ter encontrado duas irmãs que tinham desaparecido de sua casa em 1985. Ambas estão bem de saúde e a mãe, autora do sequestro, foi detida.

Kelly e Kimberly Yates tinham respetivamente 10 meses e três anos de idade quando foram raptadas pela mãe, Elaine Yates, em Rhode Island. Foram encontradas em Houston, no estado do Texas, 31 anos depois.

"Com base na investigação, acreditamos que a senhora Yates fugiu de casa com as crianças devido a uma disputa doméstica", escreveu a polícia de Rhode Island num comunicado, segundo o Washington Post.

Elaine Yates alterou o nome para Liana Waldberg e as duas filhas, que têm agora 32 e 35 anos, também mudaram de identidade.

A polícia recebeu uma pista anónima de onde estava Elaine poucos dias antes do Natal e, para confirmar que as duas mulheres adultas eram as crianças desaparecidas, teve de recorrer a bases de dados e contas nas redes sociais.

Elaine vai ser acusada de rapto pelas autoridades e as filhas já foram interrogadas pela polícia.

Russell Yates, pai das meninas, disse que sempre tentou encontrar as filhas e que mais importante que a condenação da ex-companheira é voltar a vê-las. "Isso não me vai ajudar, nem a ela, nem a ninguém. Só quero ver as minhas filhas", disse Russell, numa entrevista ao Providence Journal.

"Espero que elas queiram entrar em contacto comigo. Elas são adultas agora por isso podem decidir", continuou.

O pai das meninas confessou numa entrevista, em 1988 - três anos depois do desaparecimento - que bateu na mulher durante uma discussão após ela ter descoberto que ele era infiel. Semanas depois, o homem chegou a casa e Elaine e as filhas já não estavam lá.

Russel conseguiu a guarda completa das meninas poucos meses depois do desaparecimento e um ano depois, em 1986, processou a sogra, acusando-a de saber do paradeiro da filha e das netas. Mary Pigeon, mãe de Elaine Yates, foi presa em 1990 durante alguns dias por não ter revelado à polícia estas informações.