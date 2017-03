Pub

Autoridades também fecharam os parques de estacionamento e as estações de metro que servem o espaço

A polícia alemã ordenou hoje o encerramento de um centro comercial na cidade de Essen, no oeste da Alemanha, por ter recebido "informações credíveis" sobre um iminente ataque, segundo a imprensa local.

"O centro comercial permanecerá fechado hoje por motivos de segurança, a polícia tem provas concretas sobre um possível ataque", informou a polícia num comunicado publicado em redes sociais e citado pela agência noticiosa France Presse (AFP).

A polícia não deu mais detalhes sobre a origem ou natureza da ameaça, acrescentando que está a decorrer uma investigação, apoiada por "agentes especializados".

Em declarações à AFP, o porta-voz da polícia local disse que o alerta vem de "outro serviço".

O alerta "só afeta o centro comercial Limbecker Platz", disse a polícia, que também fechou os parques de estacionamento e as estações de metro que servem o espaço, com 200 lojas, localizado no centro da cidade.

As autoridades alemãs estão em alerta por causa da ameaça 'jihadista' sobre a Alemanha, principalmente desde o ataque com um camião num mercado de Natal, que matou 12 pessoas em Berlim, no passado mês de dezembro, refere a AFP.

Os serviços de inteligência alemães estimam em cerca de 10.000 o número de radicais islâmicos no país.

