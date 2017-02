Pub

Mulher estava dentro do carro quando foi abordada por um homem que a terá tentado assaltar e que a matou a tiro

A rainha da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina foi assassinada na quinta-feira, ao final da tarde quando aguardava a filha dentro do carro numa avenida de Cachoeirinha, Porto Alegre, Brasil. Através das imagens captadas pelas câmaras de videovigilância, as autoridades já conseguiram identificar o suspeito do crime.

A polícia civil divulgou as imagens que permitiram perceber como tudo aconteceu. Paola Serpa Severo, 33 anos, estava dentro da viatura e é abordada por um indivíduo. Supõe-se que a terá tentado assaltar e que, perante a resistência da vítima, a terá assassinado a tiro. As imagens mostram depois várias pessoas a aproximarem-se do carro, as quais terão alertado as autoridades e prestado testemunho do que viram.

O suspeito é proprietário de um Volkswagen Voyage, que foi apanhado por outras câmaras de vigilância a passar um sinal vermelho pouco depois do crime. Dentro do carro seguiam três homens: dois aguardaram enquanto o terceiro foi interpelou e assassinou a mulher. Esta viatura foi entretanto encontrada, incendiada.