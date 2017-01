Pub

O suspeito pertence a um grupo extremista islâmico de origem albanesa que simpatiza com os ideais do Estado Islâmico

A polícia austríaca deteve hoje um homem suspeito de estar a planear um ataque terrorista em Viena, anunciou um porta-voz da polícia daquele país.

"Nos últimos dias, aumentou o número de indicações de que estava a ser planeado um ataque na capital", indicou Thomas Keiblinger à Áustria - Agência de Notícias (APA).

O homem foi detido pela polícia em Viena cerca das 18:00 (menos uma hora em Lisboa), na sequência de uma dica de serviços de informação estrangeiros, noticiou a APA.

O jornal Kronen-Zeitung avançou na sua edição online que o homem tinha fabricado explosivos na vizinha Alemanha, mas a polícia escusou-se a comentar essa informação.

"O homem tem estado sob custódia... Ainda há muitas coisas por esclarecer", disse Keiblinger.

A polícia austríaca também divulgou um alerta público, avisando as pessoas para que estejam atentas ao frequentar locais com muita gente e para que avisem as autoridades se virem objetos suspeitos.

As autoridades também aumentaram o número de agentes a patrulhar as ruas.

O Kronen-Zeitung adiantou que o suspeito agora detido pertence a um grupo extremista islâmico de origem albanesa que simpatiza com os ideais do Estado Islâmico (EI).

A cidade alemã de Berlim (a 680 quilómetros de Viena) foi alvo de um ataque terrorista na noite de 19 de dezembro, quando um jovem de origem tunisina conduziu um camião contra um mercado de Natal cheio de gente, matando 12 pessoas e ferindo outras 49.