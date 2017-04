Pub

A polícia metropolitana informou, entretanto, que o incidente já terminou e ninguém ficou ferido

A polícia de Londres anunciou ter detido hoje um homem na posse de armas perto do Parlamento britânico, num incidente que não fez qualquer vítima. Testemunhas citadas pela Associated Press contaram ter visto polícias armados a bloquear Whitehall, uma avenida próxima do Parlamento, e um homem no chão.

[twiter:857594055039045636]

A polícia metropolitana informou, entretanto, que o incidente já terminou e ninguém ficou ferido, acrescentando que o indivíduo, na casa dos 20, foi detido durante "uma operação em curso".

A Scotland Yard já revelou que o homem foi detido por suspeita de preparação de atos terroristas e está sob custódia das autoridades numa esquadra de Londres.

A segurança está reforçada junto ao parlamento britânico desde que, a 22 de março, um homem conduziu um veículo contra peões na ponte de Westminster e matou um agente policial dentro do perímetro da assembleia, acabando por ser morto pela polícia.

Hoje é a última sessão do Parlamento antes das eleições legislativas antecipadas, marcadas para 08 de junho.