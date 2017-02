Pub

Patriarca Elias II é uma das figuras mais respeitadas do país. Polícia deteve no aeroporto um sacerdote que administrava os bens da igreja Ortodoxa

O sacerdote Gueorgui Mamaladze, administrador dos bens da igreja ortodoxa da Geórgia, foi detido sob suspeita de tentar envenenar o patriarca Elias II, disse hoje o chefe dos Serviços de Proteção de Tbilissi à estação de televisão Imedi.

A Procuradoria-Geral da Geórgia também confirmou a detenção de Gueorgui Mamaladze adiantando ter sido efetuado um interrogatório ao chefe de segurança da igreja ortodoxa da Geórgia, não se conhecendo mais pormenores sobre o caso.

Entretanto, Anzor Chubinidze, responsável pelos Serviços de Proteção, acompanha o patriarca de 84 anos que se encontra hoje na Alemanha onde vai ser submetido a uma operação à vesícula.

"Decidi comandar pessoalmente a segurança a Elias II", disse Chubinidze acrescentando que o líder da igreja ortodoxa da Geórgia vai fazer parte da comitiva do primeiro-ministro da Geórgia na próxima visita oficial do chefe de Estado a Berlim.

De acordo com a estação de televisão georgiana Imedi, Mamaladze foi detido na sexta-feira passada no aeroporto de Tbilissi quando se preparava para embarcar num voo com destino à Alemanha porque pretendia acompanhar o patriarca.

Elias II, líder da igreja ortodoxa da Geórgia desde 1977 é apontado, por sondagens realizadas nos últimos anos, como a figura com maior prestígio do país.

