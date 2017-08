Pub

Alegado autor do atropelamento em Barcelona está em fuga. Mãe lançou apelo para que se entregue às autoridades. Mossos controlam fronteira com a França

A polícia da Catalunha disse este domingo que os investigadores continuam a investigar os 12 suspeitos da célula terrorista que terá sido responsável pelos ataques em Barcelona e Cambrils e referiu que um homem continua a ser ativamente procurado.

Falando a uma rádio local, citado pela agência Reuters, Albert Oliva, o porta-voz dos Mossos d'Esquadra, revelou que este homem é o marroquino Younes Abouyaaqoub, de 22 anos.

Oliva explicou também que a polícia ainda não consegue confirmar se mais de uma pessoa morreu na explosão que aconteceu na noite de quarta-feira, véspera dos atentados, na cidade de Alcanar. "Pode ser uma pessoa, duas ou mesmo três", disse. A polícia estará também a tentar determinar, segundo a imprensa espanhola, se os restos mortais do imã de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, se encontram entre os destroços da moradia. O imã é agora suspeito de ter organizado a célula terrorista, recrutando jovens da vizinhança, muçulmanos e de origem estrangeira.

Através do Twitter, os Mossos d'Esquadra informaram na manhã deste domingo que continuam ativos os dispositivos de segurança na Catalunha, "especialmente na fronteira com França".

Segundo o El Mundo, a mãe de Younes Abouyaaqoub participou ontem numa manifestação de repúdio aos atentados numa praça de Ripoll, onde vive a família, tendo feito ao filho o apelo para que se entregue à polícia, ainda que ressalvasse que não acredita que Younes pertença a uma célula 'jihadista'.

O jovem tem sido caracterizado como "tímido, tranquilo e reservado". A polícia admite que seja ele o condutor do veículo que atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas, depois de ter descartado que se tratasse de Moussa Oukabir, o primeiro suspeito de ter sido o autor material do atropelamento. Oukabir foi morto, com mais quatro terroristas, na madrugada de sexta-feira em Cambrils. Os cinco foram abatidos depois de ferirem uma agente da polícia, que mandou parar o carro onde viajavam, e de terem atropelado mais seis pessoas na estância balnear. Uma das vítimas não sobreviveu aos ferimentos, fazendo subir para 14 o número de vítimas mortais dos atentados na Catalunha.