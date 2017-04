Pub

Detido tinha namorado com celebridade da televisão britânica

A polícia britânica anunciou hoje que deteve o namorado de uma celebridade da televisão por envolvimento num ataque com ácido num clube noturno no leste de Londres.

A polícia referiu que Arthur Collins foi detido no sábado à noite por tentativa de assassínio, depois de anteriormente o ter identificado como suspeito do ataque, que originou dois feridos graves e muitas pessoas com queimaduras no clube noturno Mangle em 17 de abril último.

Uma substância nociva terá sido pulverizada na sequência de uma disputa entre dois grupos de pessoas, indicou a polícia.

O suspeito, de 25 anos, foi detido em Rushden, a cerca de 1.000 quilómetros a norte de Londres e foi namorado da celebridade de televisão Ferne McCann, que já lhe tinha pedido para se entregar à polícia.